Tottenham, l'agente di Dembele atteso in Italia

L'agente di Dembele è in arrivo in Italia. L'intenzione è di valutare le offerte per il suo assistito da parte dei club di Serie A che lo seguono: Inter, Napoli e Juventus che si è inserita ieri per il centrocampista del Tottenham.



In questo momento, la sensazione è che l'agente del giocatore voglia capitalizzare al massimo, vista anche la sua situazione contrattuale (a scadenza nel 2019).

Tra le italiane, Inter e Juventus sono le più interessate rispetto al Napoli, ma non sono da dimenticare le sirene cinesi e la tentazione di cedere magari ad un'offerta allettante proprio dalla Cina.