Torino, Vagnati atteso giovedì: le ultime

Il Torino sta per avere il suo nuovo direttore sportivo. Non più in pectore, ma operativo. Si tratta di Davide Vagnati, che già da settimane ha trovato l'accordo con Cairo per il ruolo di dirigente al posto di Massimo Bava, il cui futuro in granata resta ancora incerto. La novità è che, in attesa del via libera della Lega, l'ex Spal potrà essere a Torino giovedì per recarsi negli uffici del club e poi avere i primi contatti con squadra e dirigenza.

Consiglio di Lega: parere favorevole per Vagnati

Il Torino, infatti, a breve riceverà dal Consiglio di Lega, che si è tenuto oggi, l'ok per poter tesserare Vagnati, permettendo così alla società di poter già lavorare per il nuovo corso, che vedrà cambiamenti importanti. Vagnati, che porterà parte del suo staff (qui i dettagli), dovrà pensare al mercato del futuro, anche in base a chi siederà sulla panchina della squadra.

Manca praticamente soltanto l'ufficialità ma c'è grande ottimismo perché questo via libera si possa avere davvero a breve.

Dubbio Longo: Juric e Giampaolo i candidati

Moreno Longo, infatti, potrebbe già salutare il Torino dopo questi mesi di campionato. Arrivato al posto di Mazzarri, Longo dovrà portare la squadra a una salvezza tranquilla e convincente, per poter davvero puntare alla conferma in granata. Tra i sostituti, i nomi principali sono due: Marco Giampaolo, che piace molto al presidente Cairo, ma anche Ivan Juric, la cui candidatura sembra molto convincente soprattutto visto l'ottimo lavoro portato avanti a Verona. Si vedrà nei prossimi mesi, anche in base a quello che succederà in campionato. Vagnati però nei prossimi giorni sarà operativo e comincerà per lui, davvero, la nuova avventura.