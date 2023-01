Torino, formalizzata l'offerta per Shomurodov: i dettagli

Il Torino ha presentato un'offerta alla Roma per Shomurodov

Novità in casa Torino. Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria a San Siro contro il Milan (qui il tabellone), la società granata è a lavoro per portare un nuovo attaccante a Juric. Il Torino nelle ultime ore ha presentato un'offerta ufficiale alla Roma per il prestito di Eldor Shomurodov.

Torino, le cifre dell'offerta per Shomurodov

Il Torino ha fatto dei passi in avanti concreti con la Roma per Shomurodov, formalizzando un'offerta che vede il prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 12. La Roma vorrebbe l'obbligo di riscatto, o almeno che questo scatti a determinate condizioni.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO