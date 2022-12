Il Torino aspetta il via libera della Roma per Shomurodov: manca l'intesa sulla formula

Dopo averlo cercato già in estate, il Torino torna forte su Shomurodov. Al momento la squadra di Juric è quella più interessata all'attaccante, nonostante gli interessamenti di tante altre. La volontà dei granata è quella di prenderlo in prestito.

Torino-Shomurodov, si aspetta la Roma

Sulla formula si aspetta il via libera della Roma che ancora non è arrivato. L'uzbeko in estate, oltre che dal Torino, era stato cercato da diversi club di Serie A come Bologna e Monza.