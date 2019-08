Torino, le ultime sulle condizioni di Izzo

Armando Izzo ha iniziato la stagione così come aveva finito l'ultima, ovvero segnando. Ne sa qualcosa anche lo Shakhtyor Soligorsk, punito dal difensore nella gara di andata delle qualificazioni alla prossima Europa League. Il classe 1992, fresco di rinnovo estivo, è uscito anzitempo dalla sfida di giovedì scorso per un trauma contusivo alla coscia destra e per un forte trauma alla mano destra.

La sua presenza per il match di ritorno è a rischio, le condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Tuttavia il Torino può tirare un sospiro di sollievo, dal momento che gli esami hanno escluso fratture.

Nella giornata di oggi, come comunicato dal sito ufficiale, i granata si sono allenati nel pomeriggio allo stadio Filadelfia, sul campo secondario. Mazzarri ha diretto dapprima una seduta tecnico-tattica, cui è seguito un lavoro sulla parte atletica. In gruppo anche Aina, che ieri si è rimesso a disposizione dello staff tecnico e dei compagni dopo gli impegni nella Coppa d'Africa e le vacanze estive.