Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Dzeko dal 1'

La Roma scende in campo per la nona volta questa estate. All'Olimpico arriva il Real Madrid di Zidane, il modo migliore per esordire all'Olimpico. In palio la Mabel Green Cup. Edin Dzeko, nonostante le tantissime voci di mercato, partirà titolare. Il bosniaco, dunque, guiderà l’attacco, alle sue spalle Under, Zaniolo e Perotti. Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Militao; Carvajal, Modric, Casemiro, Valverde, Marcelo; Hazard, Benzema. All. Zidane