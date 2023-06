Torino, oltre a Bellanova si punta anche Holm per la fascia

Il Torino continua a lavorare per rinforzare le fasce: oltre a Raoul Bellanova (per cui c'è un accordo con il Cagliari per sette milioni di euro, più due di bonus), che deve ancora dare il sì definitivo ai granata, si punta anche Emil Holm dello Spezia. Sull'esterno destro c'è anche il forte interesse dell'Atalanta.

Torino, obiettivo Holm a prescindere dal sì di Bellanova

Il Torino, quindi, a prescindere dalla decisione positiva di Bellanova vuole anche Holm dello Spezia. Lo svedese classe 2000 nell'ultima stagione di Serie A ha segnato un gol e servito due assist vincenti, in venti presenze totali in campionato. Ora, oltre all'Atalanta, c'è anche il Torino.