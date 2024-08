Nuova offerta del Toro per l'ex Inter e Atalanta Robin Gosens

Dopo il 9° posto della scorsa stagione e il cambio in panchina con l'arrivo di Paolo Vanoli, il Torino si muove sul mercato per rinforzarsi in vista dei nuovi impegni.

Torino, nuova offerta per Gosens

Il club granata sta parlando con l'Union Berlino per Gosens. C'è un'apertura al prestito del giocatore e ora il Toro sta aspettando risposte da parte della società tedesca. Nell'ultima stagione il laterale tedesco ha collezionato 37 presenze, realizzando 7 gol e 4 assist.