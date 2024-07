Dopo l'addio di Buongiorno, il Torino è alla ricerca di nuovi difensori centrali: è quasi fatta per l'arrivo di Saul Coco dal Las Palmas.

Torino, quasi fatta per Coco dal Las Palmas: le cifre

Come raccontato nella giornata di oggi, domenica 14 luglio, il Torino è al lavoro per trovare l'intesa con il Las Palmas per Saul Coco. È quasi fatta per chiudere la trattativa a 7,5 milioni più 2 di bonus facili e il 10% sulla futura rivendita.

L'operazione non è chiusa definitivamente, dato che c'è ancora bisogno di definire le date di pagamento. Classe 1999, Saul Coco è nato a Lanzarote in Spagna ma ha deciso di prendere la nazionalità della Guinea Equatoriale.

Alto 1,87m, Coco è un difensore centrale dotato di un buon fisico e discrete doti tecniche. Nell'ultima stagione con la maglia del Las Palmas ha collezionato 30 presenze ne La Liga, riuscendo anche a segnare un gol.