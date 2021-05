Milan, unità d'intenti per il riscatto di Tonali dal Brescia

Il Milan si tiene stretto Sandro Tonali, in campo e sui social. La foto pubblicata dall'account ufficiale dei rossoneri certifica la fiducia nel centrocampista arrivato la scorsa estate dal Brescia, ma intanto la dirigenza tratta per cambiare alcune condizioni del riscatto.

Milan e Tonali, amore social

Un semplice post, all'apparenza senza secondi fini, è in realtà un altro dei segnali che avvicina la conferma di Sandro Tonali al Milan nella prossima stagione. Nella foto sui social, il centrocampista promuove la maglia della prossima stagione e nei commenti lascia due cuori rossoneri che simboleggiano il suo legame con la squadra, nonostante una prima annata difficile.

Tonali-Milan: le cifre per il riscatto

La dirigenza del Milan è già al lavoro per confermare il proprio numero 8. Se la volontà di riscattarlo dal Brescia non è mai stata in dubbio, si cercherà di trattare con il club di Cellino per migliorare le condizioni. Ricordiamo che Sandro Tonali è arrivato al Milan in prestito oneroso a 10 milioni di euro con riscatto fissato a 15 milioni. In più, nell'accordo erano previsti altri 10 milioni da pagare al Brescia in caso di Champions League, ottenuta dalla squadra di Pioli nella notte di Bergamo.

Trattative fra Milan e Brescia per modificare i tempi

Il Milan deve quindi pagare al Brescia altri 25 milioni, dopo i 10 per il prestito della scorsa estate. La trattativa fra i due club riguarderà la dilazione del pagamento, per permettere al Milan di completare l'acquisto e dare fiducia al proprio centrocampista e allo stesso tempo non appesantire ulteriormente il bilancio del club.