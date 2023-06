Juve, a centrocampo idea Thomas Partey dall'Arsenal

La Juventus pensa a Thomas Partey per il centrocampo

Continuano le riflessioni della Juventus per il reparto di centrocampo. I bianconeri sono ancora in attesa di conoscere il futuro di Rabiot: attualmente, il rinnovo del francese resta la priorità e c'è fiducia di poterlo trattenere. Ma, nel frattempo, la dirigenza sta sondando piste diverse per costruire il centrocampo della prossima stagione. Ecco dunque che il nome di Thomas Partey potrebbe rientrare nei piani della Juventus.

Juve, idea Thomas Partey

Classe 1993, Thomas Partey è attualmente di proprietà dell'Arsenal: il suo contratto scadrà nel 2024 e potrebbe dunque lasciare Londra in questa sessione di mercato. La Juventus, in attesa di conoscere il futuro di Rabiot e di capire chi lascerà Torino, ci pensa.

Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento alla Juventus. L'affare si potrebbe concretizzare per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per il ghanese, invece, sarebbe pronto un contratto triennale. Una situazione dunque già pianificata in attesa degli sviluppi a centrocampo.

Partey sarebbe una soluzione per strutturare diversamente il centrocampo. Con lui, infatti, Allegri avrebbe un mediano più difensivo capace di giocare davanti alla difesa. In quel caso, Locatelli verrebbe spostato nel ruolo di mezzala.

I numeri di Thomas Partey

Arrivato nel 2020 dall'Atletico Madrid, con la maglia dell'Arsenal ha collezionato 99 presenze in tre stagioni. Quest'anno è sceso in campo in 33 occasioni segnando anche 3 gol. Mediano con caratteristiche difensive, Partey sarebbe una soluzione diversa rispetto al classico regista arretrato.