Roma-Juventus, ufficiale lo scambio Spinazzola-Pellegrini

Leonardo Spinazzola è, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore della Roma. A darne l'ufficialità è stato il club giallorosso, per mezzo di un comunicato pubblicato sul sito della squadra, al quale ha fatto seguito l'annuncio del passaggio di Luca Pellegrini alla Juventus per 22 milioni di euro. 29,5 i milioni pagati, invece, per l'ex terzino dell'Atalanta, per un'operazione che porterà nel complesso 7,5 milioni di euro nelle casse della società bianconera. Lo scambio tra terzini è andato in porto, ora è arrivata anche l'ufficialità dell'operazione. Di seguito, i comunicati del club:

"Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dalla Juventus FC, le prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso di 29,5 milioni di euro. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. “È una sensazione bellissima essere qui”, ha detto Spinazzola nella sua prima intervista a Roma TV. “Sin da piccolo ho sempre avuto una simpatia per la Roma, anche perché ha sempre giocato bene. Poi la città è stupenda e il popolo molto caloroso. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo".

"L'AS Roma rende noto di aver sottoscritto con la Juventus FC l'accorodo per la cessione di Luca Pellegrini. Il calciatore si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 22 milioni di euro. “Desidero rivolgere un in bocca al lupo a Luca Pellegrini, uno dei nostri ragazzi cresciuti nelle giovanili, al quale auguro un futuro luminoso”, ha dichiarato il CEO del Club, Guido Fienga"