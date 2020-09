È arrivato alla Lazio lo scorso luglio, ha pure segnato, ma ha bisogno di giocare con continuità. E per Bobby Adekanye ora si possono aprire le porte dello Spezia. I liguri, dopo aver chiuso per diverse operazioni, stanno pensando al giocatore biancoceleste per rinforzare il reparto. Primi discorsi, in attesa di sviluppi.