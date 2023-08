Frosinone, ufficiale l'arrivo di Soulé. Fatta anche per Kaio Jorge

Il Frosinone accoglie Matias Soulé e continua a lavorare anche per Kaio Jorge sempre della Juventus

Oltre all'arrivo di Pol Lirola, che è ufficiale dalla mattinata di lunedì, il Frosinone non si ferma. Il club neopromosso in Serie A ha chiuso con la Juventus per i prestiti di Matías Soulé e di Kaio Jorge.

Frosinone, ufficiale l'arrivo di Soulé dalla Juventus

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano. L’attaccante classe 2003 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024", questo il comunicato del club giallazzurro.

Chiusa anche per Kaio Jorge

Oltre a Matias Soulé, il Frosinone ha chiuso anche per Kaio Jorge. Il brasiliano è un profilo gradito a Di Francesco e ad Angelozzi.

Il classe 2002, autore di una tripletta nella gara in famiglia giocata all'Allianz Stadium a inizio agosto, dopo aver riflettuto ha dato il proprio ok al trasferimento. Sul brasiliano era in pressing anche l'Udinese.