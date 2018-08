Siviglia, visite mediche per Gonalons

L'arrivo in città nella tarda serata di ieri, in seguito al poker rifilato dal suo nuovo club (con André Silva, autore di una tripletta, grande protagonista) al Rayo Vallecano, e una nuova avventura in Liga pronta a prendere il via. Maxime Gonalons ha sostenuto in mattinata le visite mediche che lo porteranno successivamente, con la firma sul contratto, a diventare un nuovo calciatore del Siviglia: il centrocampista francese si trasferirà in Andalusia dalla Roma in prestito secco.

Ecco le immagini dei controlli medici effettuati in mattinata da Gonalons, fornite dall'account Twitter ufficiale del Siviglia stesso, in attesa dell'ufficialità dell'affare.