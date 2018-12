Fiorentina, Pioli: "Chiesa è in dubbio, non so se ci sarà domani"

Pioli lancia l'allarme in casa Fiorentina: "Chiesa è in dubbio, non so se ci sarà domani". Dopo l'infortunio di Dabo arriva anche quello dell'esterno viola

Se in un attacco che fatica a segnare si ferma anche l’elemento più pericoloso c’è poco da stare allegri. Lo sa bene Stefano Pioli, che in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, ha evidenziato uno stop per Federico Chiesa, che si è fermato nella rifinitura odierna: “Ha avuto problemi durante la rifinitura – Ha rivelato l’allenatore della Fiorentina – Non so se ce la farà per domani. Sarà una partita nella quale servirà grande determinazione".

Se Chiesa è in dubbio, Dabo sicuramente non prenderà parte alla gara di domani: “Dabo non ci sarà”. Per questo è probabile che Pioli conceda spazio a qualche giovane: “Credo che in tutte le squadre ci siano dei giocatori che giocano di più e altri di meno. In giocatori come Norgaard, Hancko o Vlahovic io ripongo grande fiducia, poi domani si vedrà”.

E sull'approccio che deve avere la squadra: "Chiedo un apporto superiore a tutti i nostri giocatori, e mi ci metto anche io. In questa settimana ho visto grande impegno ma sarà importante anche farlo domani: vogliamo tornare a vincere. Io per primo devo dare motivazioni e posizioni in campo, mettendo i giocatori in condizioni di esprimersi. Siamo a due punti dal sesto posto, non conta niente: conta superare questo momento per l’Europa".