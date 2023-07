Sassuolo, Carnevali: "Il prezzo di Frattesi? Intorno ai 35-40 milioni"

Fra i giocatori che più stanno infiammando il calciomercato in Italia c'è senza ombra di dubbio Davide Frattesi. Il centrale neroverde è conteso da diverse squadre, fra cui la Roma, l'Inter, il Milan e la Juventus.

A fare il punto della situazione è intervenuto Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, che fra le altre cose ha parlato del prezzo del giocatore: "Il prezzo si aggira intorno ai 35-40 milioni, questo è il valore che noi diamo al giocatore. Che credo sia un valore giusto, anche perché avevamo già intavolato una trattativa su questi valori. Il giocatore ha fatto una sua scelta di rimanere nel campionato italiano. Ne abbiamo parlato anche con Marotta stasera a cena, sarà ancora un po' lunga".

Per quanto riguarda le tempistiche, Carnevali ha affermato: "Se stanno al nostro prezzo possiamo chiudere anche stasera stessa. Noi abbiamo la fortuna di aver già fatto delle cessioni importanti nell'ultima finestra di mercato, quindi non abbiamo urgenza di vendere Frattesi. Se non arrivano offerte che ci soddisfano non escludiamo di tenerlo".

Tra le squadre in lizza c'è la Roma: "Ci lega un rapporto giusto alla Roma, anche con Tiago Pinto, quando dovevamo fare l'operazione per Volpato e Missori siamo riusciti a farla entro il 30 giugno. Per Frattesi loro sono stati i primi, perché anche l'estate scorsa era loro volontà acquistarlo e non ci siamo trovati sul prezzo. Quest'anno siamo più vicini, quindi potrebbe esserci l'opportunità che vada alla Roma".