Lazio, le ultime dopo l'incontro a Roma con Sarri

L'ex Juventus ha incontrato il presidente Lotito e il ds Tare in un summit durato diverse ore. Ancora niente fumata bianca, domani Ramadani a Roma

Servirà almeno un'altra giornata per capire se Maurizio Sarri sarà il successore di Simone Inzaghi (LE IMMAGINI DELLA CENA A MILANO) sulla panchina della Lazio.

A Roma l'allenatore ex Juventus ha incontrato oggi il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare in un vertice, tra pause e cena, durato diverse ore.

La fumata bianca non è però ancora arrivata e le riflessioni proseguono. Il summit è servito per analizzare gli aspetti tecnici dell'eventuale matrimonio, ma in casa Lazio rimane la massima prudenza dopo il rinnovo di Inzaghi trovato e poi saltato a sorpresa.

Lazio, atteso Ramadani a Roma

Domani intanto è atteso a Roma Fali Ramadani che oggi era ancora in Spagna. Con l'agente di Maurizio Sarri verrà affrontato il tema economico, questo il programma previsto.

Un'altra giornata, quella in arrivo, decisiva per capire se Maurizio Sarri diventerà il nuovo allenatore della Lazio.