Sarri: "De Ligt non ha responsabilità. Buffon? Partita straordinaria"

Nel secondo appuntamento della International Champions Cup 2019, la Juventus batte l'Inter ai rigori e si aggiudica il derby d'Italia in Cina: all'Olympic Sports Centre Stadium, i 90' si chiudono sull'1-1 con l'autorete di De Ligt nel primo tempo e il gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa su punizione deviata da Skriniar. Dal dischetto, poi, vincono i bianconeri, grazie alle parate decisive di Buffon sui tiri di Ranocchia, Longo e Borja Valero, e al rigore vincente di Demiral.

Nella conferenza post partita è così intervenuto l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri: "De Ligt ha fatto la parte di partita in cui abbiamo fatto peggio ma non ha alcuna responsabilità. Per Cristiano solita partita di livello. Possiamo e dobbiamo migliorare nelle trame di gioco ancora di più. Abbiamo fatto una partita simile a quella vista con il Tottenham, li abbiamo costretti a difendere più bassi. Bene la prima mezz'ora del secondo tempo: abbiamo giocato molto meglio, più costanti, con coraggio abbiamo preso in mano la partita. Dobbiamo migliorare proprio la capacità di recuperare la palla in avanti, dobbiamo difendere ciò che hai davanti e non dietro. Bisogna cambiare il modo di pensare e non è facile vederlo in poco tempo" ha dichiarato l'allenatore bianconero.

"Nello spogliatoio ho detto che in questo momento della stagione si possono accettare tutti gli errori ma non la passività. Volevo una squadra che difendeva in avanti e i ragazzi hanno recepito. Oggi comunque faceva caldissimo. Stamattina ho costretto i miei giocatori ad allenarsi per 45 minuti e ho sbagliato, le temperature erano mostruose ed evintemente l'abbiamo anche pagato".

Maurizio Sarri ha infine aggiunto un commento su Buffon e Rabiot: "Buffon? Ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo anche a parare i calci di rigore. Si è messo a disposizione ed è da apprezzare al massimo. La scelta è stata chiara fin dall'inizio. Ho parlato con Buffon quest'estate: il nostro portiere titolare è Szczesny, Buffon farà comunque le sue partite. Ho voluto essere chiaro con Gigi ed è un ragazzo d'oro perché ha detto che altrove avrebbe potuto guadagnare di più ma voleva tornare alla Juve a tutti i costi. Rabiot? Ha fatto una buona partita, ha giocato pochissimo nel 2019 e ha margini di miglioramento enormi. Da centrocampista centrale mi ha sorpreso".