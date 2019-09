Sanchez: “Al Barça sono cresciuto, ma ora voglio vincere con l'Inter"

Dopo il gol – e mezzo – segnato sabato contro la Sampdoria, Alexis Sanchez si prepara a tornare al Camp Nou. L’Inter affronterà infatti il Barcellona mercoledì 2 ottobre alle 21 nella seconda gara dei gironi di Champions League. Per il cileno, che ha giocato 3 stagioni in maglia blaugrana – mettendo a segno anche 47 gol e 35 assist –, sarà una gara da ex: “Quando arrivai lì, dicevano tutti che era il Barcellona più forte di sempre” ha dichiarato Sanchez a UEFA.com. “C’erano Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta e Puyol, è stato bellissimo. Quel club mi ha insegnato un diverso stile di gioco basato sul possesso palla. Inoltre, allenandoti con giocatori di quel calibro, non puoi che migliorare e crescere come giocatore”.

Adesso, però, testa all’Inter: “Tornare in Italia è stato come ritrovare l’amore per il calcio. Conoscevo già Conte ed alcuni giocatori, e penso anche che la società si stia creando un grande futuro. Voglio conquistare qualcosa con questa maglia. Conte? Lui vuole vincere tutto, trasmette la sua voglia ai giocatori e questa è una cosa positiva per tutto l’ambiente. Siamo una bella squadra, e come tutti vogliamo vincere la Champions League. Andiamo in campo per questo, non per fare presenza”.