Eusebio Di Francesco vuole Simone Verdi, per rinforzare la Sampdoria che verrà e far conto su giocatori funzionali al suo modulo di gioco. Il Napoli, attivissimo sul mercato in entrata, è intenzionato a finanziare gli acquisti per mezzo di alcune cessioni importanti, tra le quali potrebbe rientrare lo stesso ex Bologna. In giornata ci sono stati i primi contatti tra le parti, con la Samp che vuole provare ad accontentare il suo nuovo allenatore.