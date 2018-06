Sampdoria, accettata l'offerta dell'Arsenal per Torreira. Berisha in arrivo

Il club londinese pronto ad accogliere il centrocampista uruguaiano: in entrata in arrivo Berisha, visite mediche tra giovedì e venerdì

Sarà ormai con ogni probabilità a Londra e Premier League il futuro di Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria: il club blucerchiato ha infatti accettato l'offerta da 30 milioni di euro da parte dell'Arsenal di Unai Emery, per una cifra più alta rispetto alla clausola (25 milioni) presente nel contratto del giocatore. Una via utile ai Gunners per poter pagare in più anni il cartellino dell'uruguaiano, rispetto ad un immediato pagamento, con l'accordo sull'ingaggio che verrà successivamente raggiunto dall'agente Bentancur.

Per un addio illustre, tuttavia, è pronto un importante colpo in entrata, sempre nel reparto di centrocampo: Valon Berisha, messosi particolarmente in mostra in questa stagione con la maglia del Salisburgo in Europa League, ha accettato il trasferimento a Genova e la proposta della Samp, pronta ora a definire tutto con il club austriaco sulla base di 8 milioni. Il kosovaro dovrebbe sostenere le visite mediche tra giovedì e venerdì.