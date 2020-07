Il Partizan Belgrado riscatta Sadiq dalla Roma

L'esperienza di Umar Sadiq con il Partizan continuerà: il club di Belgrado, infatti, ha riscattato dalla Roma il cartellino dell'attaccante nigeriano al costo di 2 milioni. Sadiq ha disputato un'ottima stagione, nella quale - contando tutte le competizioni, anche l'Europa League - ha collezionato 37 presenze e realizzato 17 gol.

Sadiq, classe '97, è arrivato giovanissimo alla Roma, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2015/16. Poi per lui diverse esperienze in giro per l'Italia e per l'Europa: Bologna, Torino, Nac Breda, Glasgow Rangers, Perugia. Adesso sarà ancora Partizan, il club in cui sembra aver trovato continuità.