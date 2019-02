Ronaldo: "Il Parma non ha fatto niente ma questo è il calcio"

"Abbiamo controllato tutta la partita, il Parma non ha fatto niente e ha giocato solo sui nostri errori ma questo è il calcio". Questo il commento di Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Parma.

Allo Stadium la gara si è chiusa sul 3-3 con la rimonta dei crociati firmata Gervinho. Doppietta per l'ivoriano così come per CR7 che è salito a quota 17 reti finora in campionato (al momento primo nella classifica dei cannonieri della Serie A). "Stasera abbiamo giocato bene ma potevamo fare più gol - ha proseguito il portoghese ai microfoni di SkySport -.

E' stato infelice subire gol negli ultimi minuti perché il Parma non ha fatto niente. Non si può vincere sempre. Ma dobbiamo stare tranquilli, stiamo migliorando. L'Atalanta è il passato, oggi la squadra ha risposto molto bene. Abbiamo comunque 9 punti di vantaggio e dobbiamo stare tranquilli. Io sto migliorando sempre, mi sto sentendo sempre meglio e presto tornerò al top della condizione fisica".