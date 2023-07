Roma, Vina molto vicino al Sassuolo in prestito con opzione

Il difensore uruguaiano è molto vicino ad andare in prestito al Sassuolo: il punto della situazione

Tiago Pinto ha già concluso diversi affari per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Dopo l'ingaggio di Ndicka, Aouar e Kristensen, i giallorossi hanno ceduto diversi giocatori fra cui Kluivert, Volpato, Tahirovic, Carles Perez e Shomourodov. La prossima cessione potrebbe essere quella di Matias Vina, molto vicino al Sassuolo.

Roma, molto vicina la cessione di Vina al Sassuolo in prestito

È quasi in dirittura d'arrivo la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Vina al Sassuolo. Il difensore classe 1997, reduce da un'esperienza in prestito al Bournemouth, potrebbe quindi lasciare nuovamente il club giallorosso a breve.

L'arrivo dell'uruguaiano a Sassuolo servirebbe anche a sostituire Kyriakopoulos, che a sorpresa potrebbe lasciare il club emiliano, anche lui in prestito, e accasarsi al Monza.

Tiago Pinto sta lavorando anche per Villar al Granada e Reynolds al Westerlo, quest'ultimo per 3.5 milioni più bonus e il 25% sulla futura rivendita.