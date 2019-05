Roma, la probabile formazione contro il Sassuolo

L'addio di De Rossi e la contestazione dei tifosi, ma per la Roma è anche tempo di pensare al campo. Obiettivo Champions ancora da conquistare e la tappa al Mapei contro il Sassuolo che è fondamentale per i giallorossi a 180 minuti dalla fine del campionato.

Ranieri dovrà fare a meno di Manolas in difesa; spazio dunque ad uno tra Marcano e Juan Jesus (il primo favorito) al fianco di Fazio nel cuore della retroguardia, con Florenzi e Kolarov ai lati.

A centrocampo torna Cristante con Nzonzi, mentre in avanti - alle spalle di Dzeko - El Shaarawy, Pastore e Zaniolo (anche se non è escluso che possa entrare a gara in corso e lasciare spazio dal 1' a Kluivert). Tra qualche assenza e alcuni dubbi ancora da sciogliere, questa dunque la probabile formazione giallorossa:

Mirante; Florenzi, Marcano, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.