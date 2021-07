Roma, accordo per Pau e Under all'OM. Rui Patricio atteso per domenica

La Roma continua a essere molto attiva in questo mercato estivo, soprattutto nell'ottica portieri. Con Pau Lopez in uscita e Rui Patricio che si avvicina, la situazione tra i pali giallorossi è molto movimentata.

Doppia cessione al Marsiglia

La società giallorossa ha trovato infatti l’accordo con l’Olympique Marsiglia per le cessioni di Cengiz Under e Pau Lopez. Entrambi si trasferiranno in Francia in prestito con diritto di riscatto, fissato a 12 per l’esterno turco e a 15 per il portiere spagnolo. Nella giornata di mercoledì, il presidente dell’OM, Pablo Longoria, si era recato a Milano per definire i dettagli della doppia operazione. Manca ancora l’accordo economico con i due giocatori, ma le parti contano di chiudere i contratti nel weekend.

Olsen chiesto dalla Real Sociedad

Pau Lopez non è l’unico portiere in uscita dalla Roma. La Real Sociedad è alla ricerca del profilo giusto per difendere i propri pali e avrebbe chiesto ai giallorossi Robin Olsen, nelle ultime due stagioni in prestito al Cagliari e all’Everton. I baschi avevano inizialmente sondato Radu dell’Inter, che però non sarebbe convinto della destinazione.

Capitolo Rui Patricio

Per uno o più portieri in partenza ce n’è uno che sta per arrivare. Tra domenica e lunedì Tiago Pinto proverà a sistemare con il Wolverhampton la pratica Rui Patricio e regalare così a Mourinho un acquisto di spessore.