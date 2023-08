Roma, si lavora senza sosta per Marcos Leonardo: la situazione

Dopo aver chiuso diversi colpi importanti, sia in entrata sia in uscita, grazie al lavoro di Tiago Pinto, la Roma continua a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione. In particolare i giallorossi hanno messo gli occhi su Marcos Leonardo, punta centrale classe 2003 di proprietà del Santos.

Roma sempre in pressing per Marcos Leonardo

Al Santos oggi è stata una giornata caotica per via dell'esonero dell'allenatore Paulo Turra, di conseguenza le trattative per il possibile trasferimento dell'attaccante sono state rimandate alla giornata di lunedì. Inoltre la situazione legata alla possibile cessione di Ibanez all'Al-Ahli non aiuta la Roma.

Il Santos, infatti, ora sa o pensa che i giallorossi abbiano maggiore disponibilità economica. Di conseguenza il club brasiliano nonabbassa le richieste sulle modalità di pagamento e chiedono sempre qualcosa in più. Ad ogni modo la Roma non molla e continua a pressare.

Il club capitolino può contare sulla forte volontà del ventenne di trasferirsi. Marcos Leonardo infatti vuole solo la Roma, come dimostra anche un indizio social: oggi, domenica 6 agosto, il brasiliano ha lanciato un segnale iniziando a seguire la squadra su Instagram.