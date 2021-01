El Shaarawy torna alla Roma: domani le visite mediche

C'è Reynolds per la difesa, mentre come esterno d'attacco è tempo di un ritorno.

Stephan El Shaarawy era già vicinissimo alla Roma a gennaio, ma allora non ci fu il tempo per chiudere l'operazione; adesso invece il ritorno del Faraone nella capitale si sta per concretizzare definitivamente.

Il giocatore è già in città e in giornata si è sottoposto ad una prima parte di controlli, tamponi e prelievi.

In caso di negatività, già domani El Shaarawy proseguirà con le visite mediche di rito per iniziare la sua seconda avventura in giallorosso firmando un contratto di 2 anni e mezzo.