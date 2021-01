Roma, Dzeko ai margini e in attesa: ancora allenamento individuale

Meno cinque. Continua quasi in silenzio il countdown in casa Roma. Verso Roma-Verona? No, verso la fine della finestra del mercato che dovrà porre obbligatoriamente un punto alla vicenda Dzeko-Fonseca. Anche oggi l'attaccante bosniaco si è allenato individualmente, ma diversamente da gli ultimi due giorni, per scelta tecnica.

La contusione è ormai superata, oggi avrebbe potuto allenarsi in gruppo. Ma la scelta di Fonseca, condivisa dalla società, è stata quella di far continuare ad allenare Dzeko individualmente. Si è deciso all'interno della Roma di cristallizzare, per questa settimana, la situazione attorno all'attaccante nei confronti della squadra e dell'allenatore. In attesa anche di sviluppi, sempre meno probabili, dal mercato.

Probabilmente Roma-Verona Dzeko la vedrà da spettatore, poi da lunedì si tireranno le somme. Società, Fonseca e lo stesso calciatore. In un verso o nell'altro.