Roma, domani incontro per Kabak del Galatasaray

Sempre proiettato verso il futuro il mercato della Roma, alla continua ricerca di giovani di talento. In questo senso gli occhi dei giallorossi si sono posati su Ozan Kabak, giovane difensore classe 2000 del Galatasaray.

Domani è in programma un incontro tra la Roma e degli emissari dell'agente del giocatore: l’obiettivo dei giallorossi è quello di anticipare la concorrenza per il giovane turco (in Serie A piace anche all’Inter, che nei giorni scorsi ha provato un affondo), che ha una clausola di 7,5 milioni di euro.

Terim ha parlato con il giocatore chiedendogli di rimanere fino a giugno, per questo la Roma potrebbe decidere di lascialo in Turchia fino alla prossima estate. Nell’incontro di domani si capiranno i margini della trattativa e la volontà della Roma.