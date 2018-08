Di Francesco: “Strootman-OM si tratta, decideremo insieme convocazione”

Rispondere a Juventus e Napoli, sarà il compito della Roma che scenderà per ultima in campo nel posticipo di lunedì contro l’Atalanta. A tenere banco però in casa giallorossa è ancora il calciomercato. In Francia infatti la finestra dei trasferimenti è ancora aperta e il Marsiglia di Rudi Garcia ha presentato nella notte la prima offerta ufficiale per Kevin Strootman convincendo il giocatore, ma non ancora la società giallorossa.

"Strootman? C’è questa trattativa in corso con il Marsiglia, è una valutazione che stanno facendo le parti, oggi lo vedrò e valuterò il da farsi, soprattutto dal punto di vista psicologico. Già è successo con Dzeko in passato, per me il giocatore può essere convocato, le convocazioni le vedrete dopo e capirete le valutazioni. Kevin è un giocatore importante come tanti altri. Io non parlo di titolari. Certe cose vanno fatte insieme e conta il desiderio di tutti. Nella Roma abbiamo tanti centrocampisti. Per me viene prima la forza della squadra che del singolo. Ho fatto una scelta contro il Torino dove tanti potevano giocare. Voglio far sentire tutti importanti. A volte ci sono delle situazioni che vanno letti a 360 gradi che mettono dentro società, calciatori e allenatore. Con Strootman non ho parlato, stiamo parlando qualcosa che non è definito. Non nascondo la trattativa, ma le scelte vanno fatte insieme. Io faccio l’allenatore e in questo momento viene prima il bene della Roma", le parole in conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.

Sui singoli invece: "Zaniolo deve fare un percorso di crescita, ma si sta adattando a questo calcio. Si sta allenando bene. È tra quei giocatori in bilico per giocare dall’inizio. Può fare la mezz’ala, come Perrotta. Non aveva tante qualità tecniche ma grande qualità di inserimento. Pastore? Sapevamo che può giocare esterno, l’ho provato anche domenica, può essere una soluzione. A Torino ha sbagliato più dietro le punte che da mezz’ala. È un giocatore che ha qualità. Per avere maggiore qualità ci vogliono giocatori con determinati mezzi tecnici. Anche Coric è uno di questi. Può giocare a destra a sinistra, ci sono dei trequartisti bravi a giocare tra le linee, ma di solito partono in un ruolo e si spostano. Io voglio maggiore qualità in questa squadra, per concretizzare la tanta mole di gioco. Kluivert? È pronto per partire dal primo minuto. Si sta allenando con grande attenzione. Attualmente è quello che si adatta meglio nel ruolo di esterno destro. Ma in questo momento è quello che vedo come sostituto di Under. Ha caratteristiche diverse. Attacca meglio la profondità”.

Quella di lunedì sarà una partita importante per Cristante, trasferitosi a Trigoria proprio dall'Atalanta in estate: "Bryan viene da una formazione fisica. L’abbiamo voluto fortemente, può giocare sia mezz’ala destra che sinistra. Credo che ci possa dare tanto. Sono contento di lui e di quello che sta facendo", ha concluso l'allenatore della Roma Di Francesco.