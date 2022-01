"Mourinho mi ha aiutato molto, sono una brava persona ma lui mi ha insegnato che nel calcio non devi essere troppo gentile, devi essere cattivo".

Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, impegnato nella Coppa d'Africa con la nazionale gambiana, ha ammesso di essere cambiato grazie all'incontro con lo Special One.

Darboe: "Non è stato facile arrivare qui"

Il giovanissimo centrocampista ha ripercorso anche le tappe della sua carriera. "Quando ho intrapreso questo viaggio l'ho fatto per inseguire il mio sogno, per avere una vita migliore, per continuare a imparare e giocare a calcio", queste alcune delle sue parole riportate dal The Guardian.

"Non avevo altra scelta. È stata dura e non mi piace parlarne molto, ma credetemi non è stato facile. Ringrazio Dio che oggi sono qui".