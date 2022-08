Roma, le cifre di Camara

Martedì Camara sarà a Roma: le cifre del suo trasferimento in giallorosso

La Roma ha chiuso in giornata per l'arrivo di Mady Camara dall'Olympiacos. Il centrocampista guineano è in arrivo nella mattinata di domani all'aeroporto di Fiumicino, e poco dopo si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto col suo nuovo club.

Roma, le cifre dell'acquisto di Mady Camara dall'Olympiacos

La formula adottata da Roma e Olympiacos è quella del prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell'operazione: 1,5 milioni per il prestito, altri 11,5 per il diritto di riscatto dai greci. Dopo l'infortunio di Wijnaldum, dunque, Mourinho avrà a disposizione un calciatore dotato di fisicità, capacità di inserimento ed esperienza a livello internazionale, su cui si erano concentrate anche le attenzioni del Monza. Prima che i giallorossi affondassero il colpo.