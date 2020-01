Roma, Bruno Peres si allena col gruppo a Trigoria: sarà tesserato

Dopo due anni in prestito in Brasile, torna alla Roma Bruno Peres. Il difensore brasiliano si è infatti aggregato al gruppo giallorosso svolgendo l’allenamento di oggi insieme ai compagni. Bruno Peres verrà dunque tesserato e reintegrato nella rosa della Roma, con Fonseca che ne valuterà condizione fisica e adattamento alle proprie idee tattiche. Per i giallorossi domani sarà già tempo di vigilia, con la rifinitura a Trigoria. Rimangono indisponibili per la partita contro il Torino: Kluivert, Cristante, Pastore, Zappacosta e Santone.

Per l'esterno brasiliano due parentesi non convincenti prima al San Paolo e poi allo Sporting Recife durante il suo prestito. Il classe ’90 nel 2018 ha collezionato 18 presenze e un gol con la maglia del San Paolo, una sola invece in Serie B con lo Sporting Recife. Arrivato alla Roma nella finestra estiva di calciomercato del 2016, Bruno Peres era stato preso dai giallorossi per 12,5 milioni di euro più un milione di prestito.

Ora il brasiliano ritorna a Trigoria, provando a convincere Fonseca di renderlo parte integrante del suo progetto.

LEGGI ANCHE: Fonseca: "Sono felice a Roma, ho ritrovato una squadra motivata"