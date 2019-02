Roma, Baldissoni: "Confermata la professionalità del progetto"

Per ragioni di chiarezza, Mauro Baldissoni ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Roma, così da spiegare gli eventi odierni relativi alla costruzione del nuovo stadio del club giallorosso. “Oggi è stata presentata la relazione che il sindaco ha richiesto al Politecnico di Torino. È un passaggio che non ha valore giuridico, perché è al di fuori dalla procedura amministrativa, ma aveva un obiettivo: sgomberare il campo dai dubbi sull’effettiva professionalità degli studi di traffico presentati al servizio del progetto. Il valore del passaggio è stato soprattutto politico, utile alla decisione che l’amministrazione sta prendendo per la finale approvazione del progetto” ha spiegato il direttore generale della Roma.

“Il Politecnico di Torino – ha proseguito – ha confermato che gli studi presentati dalla parte proponente per la gestione del traffico sul sito dei lavori sono stati svolti in maniera professionale. Sono state proposte soluzioni alternative per il traffico al di fuori del sito, per i problemi ordinari di viabilità che gravano sulla città di Roma, che favoriranno i mezzi di trasporto pubblici su rotaia. AI lati di Tor di Valle passano due ferrovie e attraverso il loro rafforzamento, che avverrà tramite finanziamenti in parte nazionali e in parte a carico del proponente, sarà possibile raggiungere lo stadio comodamente”.

In pratica, quanto accaduto oggi attesta la bontà e la sostenibilità del progetto: “È una conferma sul fatto che la progettazione dello Stadio è al passo con le scelte più moderne per la fruizione di un’infrastruttura del genere. Abbiamo investito tanto tempo e denaro, forse come mai successo prima per un’opera del genere. L’intento del Club sin dall’inizio era quello di mettere a disposizione della Città e dell’AS Roma una delle strutture più moderne possibili, pensata per il futuro, e che non fosse obsoleta prima ancora di essere costruita. Oggi c’è stata un’ulteriore conferma sull’assenza di timori dal punto di vista della mobilità”.

Per concludere, Baldissoni ha quindi illustrato i movimenti futuri nel percorso di edificazione dell’impianto: “La definizione degli ultimi passaggi tecnici e amministrativi che rimangono per il rilascio dei permessi finali. Prima di questi ci sarà però l’approvazione della variante urbanistica. Continueremo a lavorare quotidianamente con l’Amministrazione. Non ci sono punti controversi da dirimere. Si tratta solo di indirizzare i temi tecnici, che consentiranno la definizione di una data di voto per la variante urbanistica per poi passare il progetto alla Regione che rilascerà il permesso definitivo a costruire. Ci aspettiamo che sia possibile concludere tutta la procedura, il prima possibile. È tempo ormai che la città abbia la possibilità di vedere un investimento di tale portata e che la Roma possa effettivamente lavorare alla costruzione dello Stadio”.