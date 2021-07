Rinnovo Kessié, il Milan fissa incontro con l’agente

Lavori in corso per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione, tra trattative per provare a chiudere nuovi acquisti (le ultime) e la necessità di blindare i gioielli in rosa con il contratto in scadenza.

È in scadenza nel 2022

Tra loro c’è sicuramente Franck Kessié, il cui legame contrattuale con i rossoneri scadrà a giugno 2022.

Per i rossoneri quella di provare a blindare il centrocampista ivoriano – oggi impegnato nelle Olimpiadi di Tokyo – è una priorità, visto la volontà del club di farne un pilastro per il presente e per il futuro ed evitare così altri casi Donnarumma e Calhanoglu, che hanno lasciato la società a parametro zero.

Appuntamento con l’agente

Il Milan vuole provare a chiudere presto la questione, tanto che nei prossimi giorni è stato fissato un appuntamento – il primo – con George Atangana, procuratore del centrocampista rossonero, proprio per parlare del rinnovo di Kessié.