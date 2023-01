Milan, intesa di massima con Bennacer per il rinnovo: i dettagli

In attesa di scendere in campo contro la Roma, arrivano delle notizie positive in casa Milan: è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo di Ismael Bennacer.

Milan, intesa con Bennacer per il rinnovo di contratto: i dettagli

Nelle ultime ore è arrivato l'ok del giocatore, adesso mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare tra domani (domenica 8 gennaio) e lunedì, per arrivare poi alla firma e all'annuncio ufficiale.

Lo stipendio dell'algerino sfiorerà i 4 milioni di euro stagionali (bonus compresi), con una clausola rescissoria - che era già presente nel contratto attuale - fissata a 50 milioni di euro. Il Milan, dunque, chiude il primo dei tre rinnovi che vuole definire entro la fine del mercato di gennaio (Giroud e Leao gli altri due).