Rennes, in via di definizione l'arrivo di Massara come direttore sportivo

Il futuro di Ricky Massara è sempre più vicino alla Ligue1. Dopo l'esperienza del Milan, il dirigente è prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo del Rennes.

Massara, in definizione l'arrivo al Rennes

Dopo la separazione con il Milan arrivata il 7 giugno del 2023, a un anno di distanza Frederic Massara è pronto a tornare nel mondo del calcio, precisamente al Rennes, come riportato da L'Equipe. L'accordo tra le parti è in via di definizione, quindi arriverà la firma del nuovo direttore sportivo.

Decimo nella Ligue1 appena conclusa, il Rennes ha un progetto molto ambizioso, dopo aver giocato nelle scorse stagioni la Champions League, godendo alle proprie spalle di una proprietà forte.

Massara, che parla correttamente la lingua francese, oltre ad averne la cittadinanza, è così pronto alla sua nuova esperienza.