Napoli, fatta per Ostigard al Rennes: tutti i dettagli

È fatta per il trasferimento del difensore dal Napoli al Rennes: tutti i dettagli

Leo Ostigard si prepara a diventare un nuovo giocatore del Rennes. È fatta per il trasferimento del difensore del Napoli in Francia: visite mediche superate, manca soltanto l'annuncio.

Napoli, fatta per Ostigard al Rennes

Il difensore norvegese dirà addio alla Serie A per trasferirsi in Ligue 1 per 7 milioni di euro.

Dopo gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno il Napoli non andrà ad acquistare altri difensori, mentre potrebbe andare ad investire il denaro di questa cessione in un altro reparto.

Nel corso dell'ultima stagione Ostigard ha collezionato 32 presenze con la maglia azzurra, mettendo anche a referto 2 assist.