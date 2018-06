Politano, l'agente: "Inter interessata, stiamo lavorando"

L'Inter cerca sempre un esterno d'attacco da regalare a Luciano Spalletti, è questa al momento la priorità in casa nerazzurra.

Un nome che piace è sempre quello di Malcom del Bordeaux: il brasiliano vuole i nerazzurri, il club francese però fa una valutazione molto alta del calciatore. Un altro giocatore che interessa è Matteo Politano, per ammissione dello stesso agente Davide Lippi.

Quest'ultimo è stato in giornata nella sede dell'Inter per chiudere il rinnovo di Berni, che resterà terzo portiere dei nerazzurri. E ha parlato proprio di Politano: “Ero qui per Berni. Politano all'Inter? Ci stiamo lavorando. Inter interessata? Assolutamente sì”, le parole dell'agente.