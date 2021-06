Pogba: "Futuro? Penso solo all'Europeo"

La Francia pareggia 2-2 con il Portogallo in una partita spettacolare e passa il girone F come prima. A gioire nel post-partita è anche Paul Pogba, che ha anche sfiorato il gol (soltanto un miracolo di Rui Patricio gli ha negato la gioia).

A segnare però è stato Benzema con una doppietta. Da quando era tornato in Nazionale non aveva ancora trovato il gol e alla terza partita ce l'ha fatta. Una soddisfazione per tutti, anche per il gruppo, spiega Pogba a SkySport: "Sappiamo che l'Europeo è molto difficile. L'obiettivo è arrivare in finale. Siamo davvero contenti per Benzema, di averlo in squadra e che sia tornato a segnare. Speriamo che la prossima faccia gol Mbappè. Griezmann sappiamo che sia forte".

Non ci faceva paura il girone

La Francia passa così come prima un girone difficilissimo che però non ha mai spaventato Pogba e compagni: "Non avevamo paura, eravamo preparati a questo girone. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma siamo arrivati primi. L'obiettivo era qualificarsi e l'abbiamo fatto. C'è fiducia".

Futuro? Penso solo all'Europeo

E poi la battuta finale sul suo futuro. Pogba alla partita si è presentato alla partita con i capelli colorati di bianco e nero, un indizio per il futuro? "Non penso al futuro. C'è solo l'Europeo. I capelli si cambiano spesso".