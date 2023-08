Inter, fissata deadline per Pavard: agenti al lavoro per chiudere

L'Inter ha fissato la deadline per la trattativa con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard

L'Inter aspetta ancora Benjamin Pavard, ma non lo farà ancora per molto: è stata fissata la deadline all'operazione. La trattativa con il Bayern Monaco dovrà chiudersi entro martedì 29 agosto alle 15. In caso di esito negativo, i nerazzurri viverebbero un su altro profilo.

Adesso l'Inter ha fretta. I nerazzurri stanno lavorando per portare in Italia Benjamin Pavard e hanno fissato la deadline: la trattativa con il Bayern Monaco dovrà chiudersi entro martedì 29 agosto alle ore 15.

I nerazzurri aspettano il via libera da parte del club bavarese e gli agenti stanno lavorando per sbloccarla e arrivare alla chiusura. In caso di fumata nera, l'Inter virerà su un altro profilo per migliorare la linea difensiva.

Durante la presentazione del nuovo portiere Daniel Peretz, l'amministratore delegato del Byaern Monaco, Jan-Christian Dreesen, si era mostrato fiducioso circa la chiusura della trattativa (Qui le sue parole).