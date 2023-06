Napoli, contatto tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen per parlare del futuro dell'attaccante

Dopo l'arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore a sostituire Spalletti e la probabile cessione di Kim al Bayern Monaco, il Napoli prova a trattenere la sua stella più luminosa: Victor Osimhen. Oggi, 21 giugno 2023, c'è stato un contatto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente dell'attaccante, per fissare un appuntamento per parlare del futuro del giocatore.

In vista incontro tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen

Victor Osimhen è stato il miglior giocatore della Serie A 2022/23, oltre che miglior realizzatore con 26 gol realizzati. Il futuro dell'attaccante nigeriano, però, è ancora incerto. Come raccontato nei giorni scorsi, attualmente non sono mai stati fatti numeri, c'è solo la volontà di De Laurentiis di farlo e l'apertura di Oshimen ad ascoltare. Ma ovviamente va trovata l'intesa poi sulle cifre che ancora non c'è. Nella giornata di oggi è avvenuto un primo contatto tra il presidente e l'agente per fissare l'appuntamento che potrebbe essere decisivo per il futuro dell'attaccante. I due discuteranno la possibile cifra del rinnovo e quella dell'eventuale cessione.