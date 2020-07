Napoli, le ultime su Allan, Ospina e Llorente

Buone notizie per il Napoli dall'allenamento di Castel Volturno. Soprattutto per quanto riguarda gli infortunati: Allan e Ospina. Alcuni problemi muscolari non avevano consentito né al centrocampista, né al portiere, di partecipare alla vittoria per 2-1 sulla Roma.

Oggi, però, durante l'allenamento mattutino Allan è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Nulla da fare per Llorente, per lui solamente allenamento in palestra e terapie.