Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: l'erede di Luciano Spalletti dopo la vittoria dello scudetto sarà Rudi Garcia, ex allenatore dell'Al-Nassr e, in Italia, della Roma. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter. L'allenatore francese ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

Napoli, Garcia sarà il nuovo allenatore

Di seguito, l'annuncio di De Laurentiis su Garcia: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!".

Napoli, le prime parole di Garcia

Pochi minuti dopo, è arrivato anche l'annuncio della società sul sito ufficiale, con un breve comunicato: "Aurelio De Laurentiis ha il piacere di annunciare che il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo".

In serata, è arrivato anche il tweet dello stesso Rudi Garcia, che ha pubblicato il seguente messaggio: "Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia".

A prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, quindi, sarà un altro ex allenatore della Roma. Il destino dei due si era incrociato proprio nella Capitale nel gennaio del 2016, quando il francese venne esonerato dal club giallorosso (era la terza stagione alla Roma) e sostituito dal toscano, che recentemente ha dato l'addio al Napoli.