L'Espanyol è in pressing per chiudere il trasferimento di Cheddira nella giornata di venerdì 23 agosto

Dopo una buona stagione in prestito al Frosinone Walid Cheddira è tornato al Napoli dove però non sembra esserci molto spazio per lui. L'Espanyol è ora in pressing per chiudere il trasferimento.

Il club spagnolo vuole trovare al più presto l'accordo con il Napoli, nella speranza di chiudere il trasferimento già nella giornata di venerdì 23 agostol.