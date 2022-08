Napoli, due club della Premier interessati a Lozano ed Elmas

Napoli, interessamento dalla Premier League per Elmas e Lozano

Dopo la grande giornata che ha vissuto il Napoli per quanto riguada il calciomercato in entrata, vedi l'ufficialità di Simeone e le visite di Raspadori e Ndombele, il club azzurro deve fare fronte anche a quello in uscita.

Napoli, due club della Premier su Elmas e Lozano

C'è infatti l'interesse di due club della Premier League per due compomenti della rosa: Eljif Elmas e Hirving Lozano.

Rispettivamente Everton e Manchester United hanno messo gli occhi sul trequartista macedona e sull'esterno messicano. Il Napoli dovrà quindi resistere agli assalti inglesi.

I due calciatori, comunque, sarebbero venduti solo con un'offerta importante anche perchè Lozano è uno dei titolari dell'undici di Spalletti.