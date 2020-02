FOTO e VIDEO | Napoli, Il Barça è arrivato in città: le immagini

Il Barcellona è arrivato a Capodichino, in vista della sfida di Champions League contro il Napoli in programma per domani sera. In seguito alla partenza dalla Spagna accompagnata da canzoni napoletane (QUI I VIDEO), la squadra blaugrana è atterrata in Italia intorno alle ore 13 e - dopo aver effettuato una serie di controlli preventivi, legati agli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus - ha lasciato l'aeroporto per trasferirsi all'NH Hotel di Via Medina. Di seguito, le immagini dello spostamento di Messi e compagni:

[videosky id="577865"][/videosky]

CORI PER LEO MESSI IN VIA MEDINA

Arrivati in albergo, i calciatori blaugrana sono stati accolti da oltre 300 tifosi, che hanno circondato l'ingresso dell'NH Hotel per vedere da vicino Lionel Messi e i suoi compagni.

SCORRERE LA GALLERY IN ALTO PER VEDERE LE FOTO DELL'ACCOGLIENZA RISERVATA AL BARCELLONA

[videosky id="577873"][/videosky]

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEI BLAUGRANA

Privi di Suarez, Dembelé e non solo, i blaugrana si alleneranno questa sera alle ore 19. La conferenza stampa di Setien è invece in programma per le ore 18.30 (l'allenatore parlerà al San Paolo).