Monza forte su Pietro Terracciano, chiesto Djuric dal Sassuolo

Il Monza in queste ore è forte su Pietro Terracciano, portiere classe 1990 di proprietà della Fiorentina.

Il Monza ci prova per Terracciano

Mentre la Fiorentina dovrebbe prendere un altro portiere (si parla di Turati e de Gea), il Monza ci sta provando seriamente in queste ore per il portiere titolarissimo nell'ultima stagione in maglia viola. Il club lombardo sta cercando di bloccare Terracciano e il giocatore apre alla possibilità Monza, oltre che per la credibilità del progetto di Galliani, anche perché ha capito che la Fiorentina prenderà un altro portiere.

Il Monza potrebbe quindi trovare in lui il portiere che cercava, dopo la cessione di Di Gregorio alla Juventus e l'infortunio alla spalla accusato da Cragno. I brianzoli aspettano ora che la Fiorentina prenda un portiere così da poter chiudere per Terracciano.

Per quanto riguarda le uscite, Milan Djuric è stato chiesto dal Sassuolo.